Dolor y desesperación en emergencias del Hospital de Clínicas: pacientes esperan días por atención

En los pasillos del área de emergencias del Hospital de Clínicas de La Paz, pacientes y familiares denuncian largas horas de espera y falta de atención médica oportuna. Entre camillas, sillas improvisadas y personas acostadas en gradas, muchos aseguran que deben esperar hasta dos o tres días para recibir atención especializada.

Quienes se encuentran en el lugar relatan que la situación se ha vuelto desesperante debido a la falta de camas, escasez de personal y la saturación del servicio.

“Estamos esperando como dos días por el servicio de neurocirugía. Ayer ha llegado a las dos de la mañana y hasta el momento no le atienden”, contó un familiar de un paciente.

Algunos pacientes incluso permanecen en condiciones precarias mientras aguardan ser atendidos. Según los testimonios, varios se encuentran sentados en sillas, en camillas improvisadas o incluso en las gradas del hospital.

“Él no está ni en una silla, está en unas graditas nada más. No hay atención, nos hacen esperar todo el día, toda la noche, nos dicen que no hay camas”, denunció otro familiar.

Otros usuarios aseguran que, pese a que ya se realizaron exámenes médicos, los resultados y tratamientos tardan en llegar, lo que agrava la situación de los pacientes.

“Le han sacado sangre, pero los análisis no llegan hasta el momento. Le han pedido medicamentos y no le han puesto hasta ahora”, manifestó una mujer que acompañaba a un paciente.

En algunos casos, los familiares afirman que los enfermos presentan cuadros delicados mientras esperan la llegada de especialistas.

“Mi mamá estaba convulsionando y el neurocirujano está tardando en llegar. Estamos ya tres días esperando y solo le han puesto suero”, relató otra persona.

Pese a las críticas, algunos familiares aclararon que comprenden la situación del personal médico, ya que aseguran que el hospital no cuenta con suficientes equipos ni camas para la cantidad de pacientes que llegan diariamente.

“No es culpa de los doctores, pero nos indican que no hay equipo suficiente y que el hospital está saturado”, señalaron.

Mientras tanto, pacientes y familiares piden a las autoridades acciones urgentes para mejorar la atención en el área de emergencias, recordando que detrás de cada ficha médica hay una persona que necesita atención inmediata.

