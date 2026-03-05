Empacar presenta Carbon X, su nueva línea de biochar para captura de carbono

En el marco del Bolivia Carbon Forum, la empresa boliviana Empacar S.A. presentó Carbon X, una nueva marca enfocada en proyectos de captura de carbono, créditos ambientales y economía circular a partir de la producción de biochar.

Durante el evento que reúne a expertos, empresas y organismos vinculados al financiamiento climático, el gerente de sostenibilidad financiera de Empacar, Marcelo Prada, explicó que esta iniciativa busca posicionar a la empresa dentro de los nuevos mercados ambientales que comienzan a desarrollarse en Bolivia y la región. Carbon X

Agregó que Carbon X forma parte de la estrategia de la compañía para impulsar iniciativas sostenibles desde Bolivia.

“Como Empacar estamos orgullosos y felices de ser parte del Bolivia Carbon Forum. Ha sido todo un éxito y creemos que va a abrir muchas puertas para estos nuevos mercados, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional”, afirmó.

Según Prada, Carbon X nace como una unidad enfocada en el desarrollo de proyectos vinculados a créditos de carbono, créditos plásticos y soluciones de economía circular, áreas que forman parte del enfoque ambiental de la compañía.

Uno de los ejes del proyecto es la producción de biochar, un tipo de carbón vegetal que se obtiene mediante un proceso de pirólisis, en el que residuos orgánicos o forestales son sometidos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno.

Este material permite capturar carbono de manera permanente, además de aportar beneficios ambientales como mejorar la fertilidad del suelo, retener agua y reducir la erosión.

“Nosotros queremos hacer la captura de carbono a través del biochar, luego certificarlo, acreditarlo y poder vender esos créditos en los mercados internacionales”, explicó Prada.

El ejecutivo señaló que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada, ya que la empresa cuenta con la tecnología, el lugar de producción y el asesoramiento técnico necesario para su implementación.

Asimismo, indicó que ya existe interés de compradores internacionales de créditos de carbono en trabajar con la iniciativa impulsada por Empacar.

Prada destacó que la empresa viene trabajando en la medición de su huella de carbono desde 2019 y que el desarrollo de este proyecto representa un paso adicional para consolidar su estrategia ambiental.

“Empacar siempre se ha caracterizado por ser una empresa responsable con el medio ambiente. Este es el paso obvio para seguir mitigando carbono y trabajar en favor del planeta”, concluyó.

Desde la empresa señalaron que la innovación busca aportar al desarrollo de nuevas alternativas sostenibles, aprovechando residuos y promoviendo prácticas que ayuden a reducir la huella de carbono.

La participación de Empacar S.A. en este foro forma parte del interés del sector empresarial por integrarse a las discusiones sobre el desarrollo del mercado de carbono y las oportunidades que podría generar para el país.

