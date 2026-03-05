Experta advierte que los mercados de carbono son una oportunidad para Bolivia, pero requieren reglas claras

La directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Natalia Calderón, afirmó que Bolivia tiene un gran potencial para generar créditos de carbono a partir de sus bosques; sin embargo, advirtió que el país aún necesita un marco legal claro, sistemas de monitoreo y la participación de comunidades locales para aprovechar esta oportunidad.

Durante su participación en el Bolivia Carbon Forum, Calderón señaló que los bosques bolivianos podrían generar créditos de carbono y atraer financiamiento climático en el largo plazo, aunque aclaró que estos mecanismos no representan una solución inmediata a los problemas económicos o ambientales del país.

“Bolivia tiene un potencial muy grande con el tema de sus bosques, hay una expectativa de que estos puedan generar créditos de carbono”, señaló.

No obstante, explicó que el desarrollo de este mercado requiere una visión clara del Estado para establecer un marco institucional que ordene la participación de actores públicos y privados.

Según Calderón, aunque Bolivia ya cuenta con una normativa que abre la puerta a los mercados de carbono, todavía falta definir aspectos clave como quién podrá comercializar los créditos, cómo se distribuirán los beneficios y cuál será el régimen tributario para estas actividades.

“Se requiere una institucionalidad clara en temas de cambio climático, definir quién comercializa, cómo se comercializa y cómo se distribuyen los beneficios”, explicó.

La especialista también subrayó que los proyectos vinculados a los bosques deben garantizar que una parte importante de los recursos llegue a las comunidades indígenas y locales que habitan estos territorios.

Además, remarcó que para que los mercados de carbono funcionen se necesitan acciones concretas para reducir la deforestación y los incendios forestales, además de implementar sistemas de monitoreo robustos que garanticen la integridad de los proyectos.

Calderón enfatizó que estos mecanismos deben ser diseñados con la participación de los actores locales, quienes tienen una visión sobre el desarrollo de sus territorios y el papel que puede tener la conservación de los bosques.

Finalmente, la directora de la organización ambiental advirtió que los ingresos generados por créditos de carbono no reemplazarán en el corto plazo los recursos provenientes de los hidrocarburos.

“No creo que puedan suplir los ingresos por hidrocarburos. Son procesos que toman tiempo y no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana”, concluyó.

