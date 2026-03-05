“No hagamos del Trópico una región de conflicto”, dice el Gobierno al proponer polo turístico

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el inicio de una nueva etapa de concertación y diálogo con el Trópico de Cochabamba, con el objetivo de impulsar políticas que permitan convertir a la región en un importante polo turístico y deportivo del país.

“En esta nueva etapa estamos planteando hacer del Trópico, que es una región muy bella, una poderosa zona turística y un polo deportivo para el país, donde puedan entrenar nuestros equipos de fútbol y de natación”, afirmó la autoridad.

Visita con autoridades y diplomáticos

El anuncio se da en el marco de una visita que el ministro realizará este jueves a la región junto al viceministro de Lucha Contra las Drogas, Ernesto Justiniano, además de representantes del cuerpo diplomático.

Según explicó Oviedo, el objetivo es iniciar una etapa de diálogo para abordar el control de la expansión de cultivos de hoja de coca en la zona.

“Vamos a entrar acompañados del cuerpo diplomático. Nadie está entrando a reprimir ni a hacer un ejercicio de fuerza; estamos entrando simplemente a concertar políticas en una nueva visión que tiene el Gobierno con respecto al Trópico”, sostuvo.

Potencial turístico y económico

El ministro señaló que empresarios de Santa Cruz coincidieron en que el Trópico cochabambino posee un alto potencial turístico, especialmente en actividades como la pesca deportiva.

Aseguró que el desarrollo de este sector podría generar una cadena de movimiento económico en la región, impulsando la apertura de restaurantes, hoteles y nuevas fuentes de empleo.

“Esto significa una economía alternativa que puede activar el comercio y el turismo en toda la región”, agregó.

Contexto de tensión en la región

Las declaraciones se producen en un contexto de movilización de sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales.

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico convocó a sus bases ante una supuesta intervención en la región, luego de que se anunciara el inicio de acciones relacionadas con el control de cultivos de coca.

En ese marco, Oviedo pidió evitar escenarios de conflicto en el Trópico.

“No hagamos del Trópico una región de conflicto ni una región de bloqueos”, afirmó.

