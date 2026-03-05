(Video) Captan a una rata cerca de un recién nacido en hospital de Cancún

Un video grabado en un hospital de Cancún, en México, se volvió viral en redes sociales tras mostrar la presencia de una rata cerca de un recién nacido dentro de una unidad médica, lo que provocó indignación y preocupación entre los usuarios.

Las imágenes, registradas aparentemente por una persona dentro del área hospitalaria, captan el momento en que el roedor se desplaza rápidamente cerca del bebé, mientras se escuchan gritos de alarma de quienes presencian la escena.

Pánico en el área neonatal

El hecho habría ocurrido en una zona destinada a la atención de recién nacidos, un espacio que requiere estrictas condiciones de higiene y control sanitario debido a la vulnerabilidad de los pacientes.

En el video se observa cómo la rata se mueve entre equipos y mobiliario médico, generando momentos de tensión entre el personal y los presentes.

La escena ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron las condiciones de salubridad del hospital y los controles sanitarios dentro de áreas críticas.

Preocupación por riesgos sanitarios

La presencia de fauna nociva en una unidad hospitalaria, especialmente en zonas neonatales o de terapia intensiva, representa un riesgo biológico considerable, ya que los recién nacidos poseen sistemas inmunológicos aún en desarrollo.

Especialistas advierten que situaciones de este tipo pueden ser señal de problemas estructurales de higiene o posibles infestaciones, lo que exige intervenciones inmediatas para proteger a los pacientes.

Hasta el momento, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su preocupación y exigido explicaciones a las autoridades sanitarias.

