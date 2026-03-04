Conmoción en tribunales: Hombre acusado de agresión pierde la vida tras darse a la fuga

Un episodio sin precedentes sacudió este mediodía la sede del fuero penal de La Plata, Argentina. Miguel Zacarías, un hombre que había sido aprehendido recientemente por graves denuncias de agresión contra una menor, perdió la vida luego de lanzarse al vacío desde una ventana de la Defensoría Oficial N°4, ubicada en el cuarto piso del inmueble.

El hecho ocurrió mientras el acusado mantenía una entrevista con su defensa pública. Según fuentes judiciales, en un descuido del personal de custodia y tras manifestar su negativa a regresar a una celda, Zacarías traspasó una ventana abierta. Su caída terminó sobre el capó del automóvil de un juez de garantías que se encontraba estacionado en el sector reservado para magistrados, lo que amortiguó inicialmente el impacto ante la mirada de decenas de testigos.

Inmediatamente, personal del SAME acudió al lugar para trasladar al herido al Hospital San Martín. Aunque los primeros informes médicos indicaban que presentaba múltiples fracturas y se encontraba fuera de peligro, su cuadro clínico empeoró drásticamente con el correr de las horas, confirmándose su fallecimiento poco tiempo después.

La fiscalía en turno inició una investigación para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad durante el traslado y la custodia del detenido dentro del edificio de tribunales. El caso, que originalmente se centraba en las acusaciones por el hecho ocurrido en la localidad de Tolosa, ha sumado ahora una instrucción penal preparatoria para esclarecer las circunstancias exactas de este fatal desenlace en pleno centro platense.

Con información de 0221.com.ar y La Nación.

Vea el video:

