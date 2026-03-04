Hallan sin vida a mujer embarazada en La Paz y Policía investiga feminicidio

Un presunto feminicidio se investiga en la zona Alto Rosasani, de la ciudad de La Paz, donde una mujer embarazada de entre 30 y 35 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda a tempranas horas de este miércoles. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal de Bomberos para realizar las primeras actuaciones.

Según relataron vecinos del lugar, alrededor de las 4:30 de la madrugada se escucharon ruidos y aparentes discusiones, aunque en ese momento no lograron identificar de qué domicilio provenían.

“Mi esposa ha escuchado, pero no se sabía de dónde era la pelea o el ruido”, contó un vecino del sector.

Horas más tarde, la madre de la víctima habría llegado a la vivienda y pidió auxilio.

“Me mostró ya muerta, la señora ya estaba sin vida”, relató el mismo testigo, quien aseguró que el cuerpo presentaba signos de violencia.

De acuerdo con su testimonio, la mujer estaba embarazada y fue encontrada sin ropa, con visibles manchas de sangre. “Estaba de cara al piso, la espalda toda sangrando”, afirmó.

Tenía orden de alejamiento

Otro vecino indicó que la mujer había tenido problemas con su reciente pareja, quien —según dijo— contaba con una orden de alejamiento.

“Han tenido problemas, él tenía orden de alejamiento”, señaló, consternado por lo ocurrido.

En el interior del domicilio también se encontraban menores de edad al momento del hallazgo, lo que generó mayor preocupación en la zona.

Personal policial permanece en el lugar a la espera del informe oficial que confirme si se trata de un feminicidio.

