El Comité Cívico de Santa Cruz presiona por el 50/50: "El modelo centralista ha fracasado"

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, insta a crear una comisión activa para ejecutar el mandato del Cabildo de 2022.

Ximena Rodriguez

03/03/2026 21:57

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Comité Pro Santa Cruz ha formalizado ante el Gobierno Nacional una propuesta estratégica para implementar el modelo económico y de competencias "50/50" antes de finalizar el 2026. Esta iniciativa surge como respuesta al agotamiento del sistema actual y busca una distribución equitativa que fortalezca la autonomía de las regiones bolivianas.

Agustín Zambrana, vicepresidente de la institución, enfatizó la urgencia de establecer una mesa de trabajo conjunta para viabilizar este cambio estructural.

“Esperamos que el Gobierno Nacional plantee de una vez cómo va a ser esta ejecución, una hoja de ruta para ellos, una comisión activa que ya esté trabajando el 50/50”, sentenció el líder cívico.

El proyecto se sustenta en el mandato del Cabildo de 2022 y es el resultado de un extenso proceso de diagnóstico que incluyó más de 400 entrevistas en diversos departamentos. Según Zambrana, el análisis concluye que la redistribución es vital, pues “el Estado central ha querido imponer un modelo que fracasó, que no abastece, que no llega al último rincón en cualquier municipio”.

La propuesta cívica técnica ya está concluida y lista para su aplicación tras haber consultado a múltiples sectores de la sociedad civil y gobiernos locales. Ahora, según Zambrana, la responsabilidad recae en la voluntad política del Ejecutivo para dar inicio a la transición hacia un modelo que supere las deficiencias del centralismo.

