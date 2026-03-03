Reglamento de Ley de Protección a Huérfanos será presentado este miércoles

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, informó que la reglamentación de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos por Feminicidio, aprobada en noviembre de la pasada gestión, ya cuenta con la reglamentación y normativa que permitirá su aplicación.

La autoridad convocó a los medios de comunicación al acto oficial que se realizará este miércoles a las 9:00, donde se hará la entrega del reglamento final.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la otorgación de un bono del 20% del salario básico en beneficio de los menores de edad que quedaron en la orfandad. Actualmente, no existe una cifra consolidada y actualizada sobre la cantidad de menores que quedaron en orfandad por feminicidio en el país. Con esta medida se busca contar con información precisa que permita una atención efectiva.

Además, se contempla la conformación de equipos interdisciplinarios que realizarán acompañamiento integral durante el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes afectados. La norma establece acciones concretas en salud, educación y alimentación para garantizar su desarrollo y protección.

“Lo que queremos nosotros es no solamente el acompañamiento, el apoyo y la protección, sino también ayudarlos”, declaró Echeverría.

Con la presentación de la reglamentación, el desafío ahora será su aplicación efectiva en todo el territorio nacional. La implementación de la Ley 1680 representa un paso clave para garantizar que los hijos e hijas de víctimas de feminicidio no queden en el abandono y reciban una atención integral por parte del Gobierno.

Víctimas de feminicidio

En lo que va del 2026, la Fiscalía General del Estado ha reportado un total de 17 casos de feminicidio que han dejado a 17 menores de edad en orfandad. La mayor cantidad de casos se reportaron en La Paz con 7, Oruro 3. Cochabamba y Santa Cruz, 2 y 1 caso por departamento en Beni, Tarija y Potosí.

