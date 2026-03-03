Una escena de terror puro se vivió el pasado jueves 26 de febrero en la zona rural de Teixeira, al noreste de Brasil. Lo que parecía una tarde tranquila en el Sítio Poços de Cima se convirtió en una persecución de vida o muerte cuando un hombre, armado con un machete de gran tamaño, intentó asesinar a su expareja frente a sus propios hijos.

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia son escalofriantes. En el video se observa a una mujer corriendo a máxima velocidad por un camino de tierra, seguida de cerca por un hombre que empuña el arma blanca.

Lo más desgarrador del registro es el audio: en medio del pánico, se escucha claramente la voz de uno de los hijos de la víctima gritando desesperadamente: “¡Corre, mamá, corre!”. Los menores aparecen en la grabación siendo testigos directos de la brutal agresión, un elemento que ha generado una ola de indignación en las redes sociales, según informan los portales Terra MT Digital y Bacci Noticias.

A pesar de la ferocidad del ataque, la mujer logró maniobrar y escapar del agresor sin resultar herida físicamente. Sin embargo, el impacto psicológico para ella y sus hijos es incalculable.

Hasta el momento, las autoridades locales de Paraíba no han confirmado la detención del sospechoso ni han revelado su identidad, aunque el caso está siendo investigado bajo tentativa de feminicidio. La policía busca determinar si existían denuncias previas o medidas de protección vigentes.

Mira la programación en Red Uno Play