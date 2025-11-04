Dos sujetos sentenciados a 20 años de cárcel: Uno atacó a su esposa a martillazos y el otro hirió a su 'ex' con un cuchillo

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, el Ministerio Público, fundamentó con pruebas decisivas que Arturo M.Q., de 56 años y Cristhian G., de 26, son autores del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, que cometieron, el primero en contra de su esposa Tomasa Q.A., de 46 años y el segundo a su exconcubina Ana L.CT., de 22, ante ello, los Tribunales 1º y 3º Contra la Violencia Hacía las Mujeres de El Alto, emitieron sentencia de 20 años de presidio, que el primero debe cumplir en San Pedro y segundo en Chonchocoro.

“Durante la audiencia de juicio oral los fiscales litigantes, expusieron las pruebas del Ecosistema ROMA, como el registro del lugar, placas fotográficas, informe psicológico y declaración de las víctimas, declaraciones de testigos y el certificado médico forense que, en el caso de Ana, estableció 12 días de incapacidad médico legal y de Tomasa, que estaba gravemente herida en el Hospital, aspectos que permitió obtener la sentencia.”, explicó la autoridad fiscal.

De acuerdo a los relatos, en el primer caso, Arturo llegó a su vivienda el 19 de octubre de 2024, de la zona Tarapaca de El Alto, sacó un martillo de su chamarra y fue a la cocina y golpeó en reiteradas veces a su esposa, quien vivía en constante circulo de violencia, el hijo al ver los hechos corrió a pedir ayuda a los vecinos, quienes evitaron que la mujer pierda la vida.

En el segundo hecho de violencia, sucedió el 12 de marzo de 2023, cerca de las 23:30, en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, cuando la víctima llegaba a su domicilio de un viaje, fue atacada físicamente y con un arma punzocortante por su exconcubino Cristhian, quien la golpeó, para luego apuñalarla, fue auxiliada y el sujeto aprehendido.

Mira la programación en Red Uno Play