Policial

Dos sujetos sentenciados a 20 años de cárcel: Uno atacó a su esposa a martillazos y el otro hirió a su 'ex' con un cuchillo

De acuerdo a los relatos, en el primer caso, Arturo llegó a su vivienda el 19 de octubre de 2024, de la zona Tarapaca de El Alto, sacó un martillo de su chamarra y fue a la cocina y golpeó en reiteradas veces a su esposa.

Hans Franco

04/11/2025 10:40

Foto: Dos sujetos son sentenciados a 20 años de cárcel por feminicidio
La Paz

Escuchar esta nota

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, el Ministerio Público, fundamentó con pruebas decisivas que Arturo M.Q., de 56 años y Cristhian G., de 26, son autores del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, que cometieron, el primero en contra de su esposa Tomasa Q.A., de 46 años y el segundo a su exconcubina Ana L.CT., de 22, ante ello, los Tribunales 1º y 3º Contra la Violencia Hacía las Mujeres de El Alto, emitieron sentencia de 20 años de presidio, que el primero debe cumplir en San Pedro y segundo en Chonchocoro.

“Durante la audiencia de juicio oral los fiscales litigantes, expusieron las pruebas del Ecosistema ROMA, como el registro del lugar, placas fotográficas, informe psicológico y declaración de las víctimas, declaraciones de testigos y el certificado médico forense que, en el caso de Ana, estableció 12 días de incapacidad médico legal y de Tomasa, que estaba gravemente herida en el Hospital, aspectos que permitió obtener la sentencia.”, explicó la autoridad fiscal.

De acuerdo a los relatos, en el primer caso, Arturo llegó a su vivienda el 19 de octubre de 2024, de la zona Tarapaca de El Alto, sacó un martillo de su chamarra y fue a la cocina y golpeó en reiteradas veces a su esposa, quien vivía en constante circulo de violencia, el hijo al ver los hechos corrió a pedir ayuda a los vecinos, quienes evitaron que la mujer pierda la vida.

En el segundo hecho de violencia, sucedió el 12 de marzo de 2023, cerca de las 23:30, en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, cuando la víctima llegaba a su domicilio de un viaje, fue atacada físicamente y con un arma punzocortante por su exconcubino Cristhian, quien la golpeó, para luego apuñalarla, fue auxiliada y el sujeto aprehendido.

