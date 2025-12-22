Máxima tensión en la Copa África: Argelia tapó la foto del rey de Marruecos en su hotel

En las horas recientes, se conoció que la delegación de Argelia, rival de Argentina en el Mundial 2026, pidió cubrir un retrato oficial del rey de Marruecos, Mohammed VI, en el hotel donde se hospedará durante la Copa África. La acción fue reportada por medios internacionales, incluido el diario argentino Olé, y provocó la indignación de los locales.

Este gesto ha reavivado tensiones que van más allá del fútbol, recordando viejas disputas territoriales entre Marruecos y Argelia que datan desde la independencia de ambos países en las décadas de 1950 y 1960. Según medios locales, el acto fue considerado deliberado y una falta de respeto hacia la máxima autoridad marroquí, quien es ampliamente respaldado por la población.

Aunque la controversia se centró en el gesto diplomático, los jugadores no se vieron involucrados directamente. Sin embargo, la acción refleja cómo la histórica rivalidad entre estos países del norte de África sigue teniendo impacto en los eventos deportivos y en la percepción pública de cada nación.

Mira la programación en Red Uno Play