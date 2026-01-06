Georgi Minoungou, extremo de 23 años, se ha ganado la atención del fútbol internacional a pesar de enfrentar un desafío inusual: perdió la visión de su ojo izquierdo tras una infección en 2023. Lejos de detener su carrera, el joven delantero continuó entrenando y ahora es pieza clave para Burkina Faso en la Copa Africana.

El momento más destacado de Minoungou en el torneo llegó ante Guinea Ecuatorial, donde marcó un gol decisivo en el minuto 95, asegurando la clasificación de su selección a los octavos de final. Su desempeño demuestra que la adversidad no ha limitado su talento ni su determinación.

Antes de este logro, Minoungou jugaba en el equipo B del Seattle Sounders, luego de llegar desde el MFK Vyskov de República Checa. Una cirugía en su ojo izquierdo salvó el órgano, pero no la visión, obligándolo a replantear su enfoque en el campo. "Con un ojo menos, puedo hacer las cosas mejor que quienes tienen dos", afirmó el atacante, reflejando su mentalidad positiva.

Su esfuerzo rindió frutos: logró consolidarse en el primer equipo de Seattle Sounders, participando en la Leagues Cup y coronándose campeón tras vencer al Inter Miami de Lionel Messi por 3-0, donde ingresó desde el banco. También formó parte del Mundial de Clubes, enfrentando a clubes como PSG y Atlético de Madrid.

Ahora, con la Copa Africana en marcha, Minoungou y Burkina Faso se preparan para enfrentar a Costa de Marfil en el primer duelo eliminatorio. La esperanza del equipo recae en él y en jugadores destacados como Bertrand Traoré y Edmond Tapsoba, mientras buscan avanzar y dejar huella en el torneo continental.

Mira la programación en Red Uno Play