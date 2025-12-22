Jugador estuvo a punto de desnucarse tras una pirueta al anotar un gol (Video)

El delantero de Zambia convirtió un tanto agónico para su selección en la Copa Africana de Naciones y, al intentar una celebración riesgosa, estuvo cerca de sufrir una grave lesión en el cuello. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente.

El futbolista Patson Daka protagonizó un susto mayúsculo tras marcar el gol del empate frente a Malí. En su afán por celebrar, intentó girar en el aire con una pirueta, pero perdió el equilibrio y cayó de manera brusca, impactando primero su hombro y el cuello contra el césped. La escena dejó atónitos a los presentes, mientras sus compañeros corrieron a auxiliarlo tras la anotación.

Daka buscó realizar una pirueta tipo media luna, apoyándose con los brazos, pero resbaló en el césped, lo que provocó una caída violenta sobre la parte superior de la espalda y el cuello, generando preocupación inmediata en el estadio.

El encuentro entre Malí y Zambia, disputado este lunes 22 de diciembre por la Copa Africana de Naciones 2025, terminó igualado 1-1. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por el incidente protagonizado por el delantero del Leicester City, quien marcó el empate en el minuto 90+2.

Durante algunos segundos, Daka permaneció en el suelo tomándose el cuello, encendiendo las alarmas. Afortunadamente, logró ponerse de pie y continuar celebrando con sus compañeros. Hasta el momento, la Federación de Zambia no emitió un parte médico oficial, aunque el propio jugador compartió imágenes del partido en redes sociales, lo que indica que el episodio no pasó a mayores.

