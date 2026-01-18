¡Escándalo! Senegal abandonó la cancha en la final de la Copa África ante Marruecos | VIDEO

La final de la Copa África vivió un episodio sin precedentes cuando Senegal decidió no continuar el partido después de que el árbitro, tras revisar una jugada en el VAR, señalara penalti a favor de Marruecos por un agarrón de Diouf a Brahim dentro del área. La decisión desató la indignación del equipo senegalés, que abandonó el terreno de juego entre fuertes protestas.

La acción, considerada injusta por jugadores y cuerpo técnico de Senegal, provocó una escena de máxima tensión con el banquillo senegalés rodeando al árbitro y gestos de incredulidad en el campo. El seleccionador Pape Thiaw fue captado haciendo señales a sus futbolistas para que se retiraran, generando un ambiente irrespirable en el estadio y dejando la final en suspenso.

Tras varios minutos de desconcierto, Mané logró calmar a sus compañeros y los convenció de volver al terreno de juego para intentar retomar el encuentro. Sin embargo, la tensión continuó, y el penalti fue ejecutado por Brahim al estilo Panenka, pero el disparo terminó fallando, aumentando la incertidumbre y el dramatismo de una final marcada por la polémica arbitral y el debate sobre el uso del VAR en el torneo.

La Confederación Africana de Fútbol deberá pronunciarse en las próximas horas sobre el incidente, que amenaza con dejar una profunda huella en la credibilidad del campeonato y ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y medios internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play