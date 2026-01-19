¡Polémica! Hinchas de Senegal intentaron ingresar al campo en la final contra Marruecos

La final de la Copa África entre Senegal y Marruecos estuvo cargada de dramatismo y tensión, tanto dentro como fuera del campo de juego. Todo se desató tras la sanción de un penal a favor de Marruecos, decisión arbitral que provocó la indignación de los hinchas senegaleses.

Desde las graderías, varios aficionados de Senegal descendieron e intentaron ingresar al terreno de juego, llegando a estar muy cerca de sobrepasar el anillo de seguridad. El ambiente se tornó caótico durante algunos minutos, con reclamos generalizados y un estadio en completo estado de alerta.

Poco después, Brahim Díaz fue el encargado de ejecutar el penal para Marruecos, pero falló su remate, lo que desató un estallido de alegría en el sector senegalés de las tribunas. El fallo cambió por completo el ánimo del partido y marcó un punto de quiebre en la final.

Ya en la prórroga, Senegal encontró el gol del triunfo por intermedio de Pape Gueye, quien anotó el tanto decisivo para el 1-0 definitivo ante Marruecos. Con ese gol, los “Leones de la Teranga” se proclamaron campeones de la Copa África en una final que quedará en la historia por la polémica, la tensión y la emoción vivida hasta el último minuto.

