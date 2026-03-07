Filas en surtidores: Esperan que la demanda se normalice en 48 horas

El agotamiento de las reservas de gasolina y diésel en la estación de servicio ubicada entre el segundo anillo y la avenida Busch ha generado un colapso vehicular. Actualmente, las filas de diversos tipos de motorizados se extienden de forma ininterrumpida hasta el primer anillo, reflejando la desesperación de los conductores por asegurar un espacio de carga.

Esta situación crítica no es aislada, ya que múltiples surtidores de la ciudad reportaron el fin de su stock tras una jornada de ventas intermitentes que concluyó a media tarde. En la mayoría de los puntos de expendio, la actividad comercial se ha detenido por completo debido a la falta de producto disponible para el público.

Se estima que el abastecimiento se normalice a partir de las 6:00 a.m. de este sábado con la llegada programada de nuevas cisternas a las plantas de distribución. Hasta entonces, los usuarios deberán aguardar el restablecimiento del servicio para retomar sus actividades de transporte habituales.

