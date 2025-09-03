TEMAS DE HOY:
Economía

YPFB garantiza suministro de combustibles y rechaza "especulación" de empresas privadas

La estatal petrolera aseguró que realiza las gestiones para garantizar la operatividad de las aerolíneas y el abastecimiento interno. Pidió no difundir información falsa que genere incertidumbre.

Jhovana Cahuasa

02/09/2025 20:47

A través de un comunicado publicado este martes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se realizan todas las gestiones para garantizar la operatividad en las actividades aéreas y el suministro de combustibles líquidos a nivel nacional.

“Rechazamos cualquier declaración irresponsable proveniente de empresas privadas que busquen generar especulación y beneficiarse del Estado con la comercialización de diésel subvencionado”, se lee en un fragmento del comunicado.

Según YPFB, estas acciones sólo buscan beneficiar a intereses particulares y no a la población boliviana. Pidieron a todos los sectores involucrados que no repliquen información falsa, la cual aseguran que genera incertidumbre en la población.

“YPFB ratifica su compromiso con el mercado interno y las aerolíneas nacionales e internacionales a través del suministro de combustibles para la estabilidad en el sector”, agrega el comunicado.

 

