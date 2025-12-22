¡Atención usuarios! Alcaldía de Sucre fija tarifas del transporte por decreto

El Sindicato de Micros San Cristóbal, que concentra la mayor cantidad de unidades en Sucre, determinó acatar el Decreto Municipal 124/2025, promulgado este domingo por el alcalde Enrique Leaño, el cual establece una nueva escala de tarifas para el transporte público urbano.

A través de un video, el burgomaestre informó que la medida busca frenar los cobros excesivos y garantizar precios justos para la población, en medio de la actual coyuntura económica. En ese marco, anunció controles estrictos desde las primeras horas de esta semana, con apoyo de la Policía y la Guardia Municipal.

“No vamos a permitir ningún tipo de especulación. Queridos vecinos, no paguen ni 10 centavos más. Desde mañana vamos a realizar controles rigurosos”, afirmó Leaño.

BS 3, TOPE MÁXIMO

El decreto fija un tope máximo de Bs 3 para adultos, monto definido tras un análisis técnico de costos y de la realidad socioeconómica de la ciudad. Además, se establecen tarifas diferenciadas para sectores vulnerables.

El alcalde remarcó que la situación económica debe ser enfrentada con responsabilidad compartida entre autoridades, transportistas y usuarios.

POSICIÓN DEL TRANSPORTE

El secretario ejecutivo del Sindicato San Cristóbal, Roger Carvajal, señaló que, tras un amplio debate interno, decidieron trabajar con las nuevas tarifas, aunque aclaró que realizarán una evaluación sobre su viabilidad.

“Vamos a estar del lado del pueblo. No estamos conformes, no fue consensuado, pero vamos a trabajar con esta tarifa mientras hacemos un análisis interno para ver si es rentable o no”, sostuvo el dirigente.

Hasta el cierre de esta nota, el Sindicato de Micros Sucre no emitió un pronunciamiento oficial.

NUEVAS TARIFAS EN SUCRE

Adultos: Bs 3

Adultos mayores: Bs 2,50

Personas con discapacidad: Bs 1,50

Universitarios: Bs 1,50

Estudiantes de secundaria: Bs 1

Estudiantes de primaria: Bs 0,80

Menores de cinco años: No pagan

TARIFAS SUCRE – YOTALA (TEMPORALES)

Sucre – Yotala: Bs 7,50

Adulto mayor / discapacidad: Bs 6

Sucre – Ñucchu: Bs 10,50

Yotala – Campanario: Bs 4,50

Yotala – Cabezas: Bs 3

Además, se fijó un costo adicional por carga:

Bs 6 a partir de un quintal (Sucre – Ñucchu)

Bs 3 (Sucre – Yotala)

Mira la programación en Red Uno Play