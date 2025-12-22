¡Triunfo total! Juandy y Legacy se llevan Bs 100 mil en La Gran Batalla

Juandy y la academia Legacy se consagraron como los ganadores de la segunda temporada de La Gran Batalla, gracias al respaldo mayoritario del público. El equipo se llevó Bs 100 mil, tras una temporada llena de talento, pasión y esfuerzo.

Con el 42,3% de los votos, el equipo de Juandy superó por una corta diferencia a sus competidores: Diego Paredes obtuvo el 35,7% y Génesis y Factory cerraron el podio con el 22%, quedando en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La emoción marcó el cierre del programa. Juandy, visiblemente conmovido, agradeció a Bolivia por el apoyo recibido:

"Gracias Bolivia, gracias La Gran Batalla, gracias por lograr nuestro sueño y el apoyo" dijo entre lágrimas.

Desde Red Uno se entregó oficialmente el cheque al equipo ganador. Juan Alberto Rojas, Gerente Comercial de la Red Naranja reafirmó su compromiso de seguir impulsando el talento nacional con más programas que lleguen a cada rincón del país.

Foto Red Uno

Revive este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play