Con sueños y nervios a flor de piel: así se vive el Gran Casting de Red Uno en Santa Cruz

Santa Cruz se convirtió en el epicentro del talento musical desde la noche del viernes y la madrugada de este sábado, cuando decenas de jóvenes comenzaron a llegar a los estudios de Red Uno para asegurar un lugar en el Gran Casting de Canto.

Las filas empezaron a formarse desde muy temprano en las afueras de la Red Naranja. Algunos aspirantes incluso llegaron desde la noche anterior, impulsados por la ilusión de mostrar su voz ante el jurado y dar el primer gran paso hacia una oportunidad real en la música.

Si eres mayor de edad, no importa tu estilo ni tu experiencia: si tienes talento y pasión, esta es tu oportunidad. Desde las 08:00 de la mañana, la calle Fortín Toledo esquina Canadá se transforma en el escenario donde tu voz puede brillar y abrirte las puertas de la música profesional.

Prepárate para cantar con el corazón, mostrar tu autenticidad y dejarlo todo en el escenario. Red Uno está buscando voces reales, historias reales y sueños enormes.

Este es tu momento… ¡no lo dejes pasar!

📍 Datos clave del casting

🕗 Hora: Puertas abiertas a las 08:00 a.m.

📌 Lugar: Calle Fortín Toledo, esquina Canadá – Instalaciones de Red Uno

✅ Requisito: Ser mayor de edad y traer toda tu energía y autenticidad

