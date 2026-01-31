TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Con sueños y nervios a flor de piel: así se vive el Gran Casting de Red Uno en Santa Cruz

Santa Cruz vibra con talento, sueños y nervios a flor de piel. Decenas de jóvenes ya hacen fila para cumplir el sueño de cantar frente al país.

Silvia Sanchez

31/01/2026 10:42

Con sueños y nervios a flor de piel: así se vive el Gran Casting de Red Uno en Santa Cruz. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz se convirtió en el epicentro del talento musical desde la noche del viernes y la madrugada de este sábado, cuando decenas de jóvenes comenzaron a llegar a los estudios de Red Uno para asegurar un lugar en el Gran Casting de Canto.

Las filas empezaron a formarse desde muy temprano en las afueras de la Red Naranja. Algunos aspirantes incluso llegaron desde la noche anterior, impulsados por la ilusión de mostrar su voz ante el jurado y dar el primer gran paso hacia una oportunidad real en la música.

Si eres mayor de edad, no importa tu estilo ni tu experiencia: si tienes talento y pasión, esta es tu oportunidad. Desde las 08:00 de la mañana, la calle Fortín Toledo esquina Canadá se transforma en el escenario donde tu voz puede brillar y abrirte las puertas de la música profesional.

Prepárate para cantar con el corazón, mostrar tu autenticidad y dejarlo todo en el escenario. Red Uno está buscando voces reales, historias reales y sueños enormes.
Este es tu momento… ¡no lo dejes pasar!

📍 Datos clave del casting

🕗 Hora: Puertas abiertas a las 08:00 a.m.

📌 Lugar: Calle Fortín Toledo, esquina Canadá – Instalaciones de Red Uno

Requisito: Ser mayor de edad y traer toda tu energía y autenticidad

