¿A qué equipo se irán? Cuatro participantes lo arriesgan todo esta noche

La emoción no se detiene y esta noche promete ser una de las más intensas en La Gran Batalla - Duelo de Voces.

Cuatro talentos llegarán al escenario dispuestos a dejarlo todo con sus interpretaciones, buscando ganarse un lugar en los equipos y continuar en la competencia.

Voces que lo arriesgan todo

Los protagonistas de la noche serán:

Enrique Cuellar

Casandra Tello

Luis Urgel

Natalia Alcazar

Cada uno llegará con una historia, un estilo único y un sueño en común: convencer a los coaches y no quedarse fuera.

Una noche de decisiones

Las emociones estarán al límite. Nervios, expectativa y talento se mezclarán en cada presentación, donde cada nota puede marcar la diferencia.

La cita es esta noche

La invitación está hecha: no te pierdas una nueva entrega de La Gran Batalla - Duelo de Voces a través de Red Uno.

Porque esta noche… alguien dará el paso que puede cambiar su vida.

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