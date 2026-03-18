TEMAS DE HOY:
Intento de infanticidio Caso maletas Sebastián Marset

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¿A qué equipo se irán? Cuatro participantes lo arriesgan todo esta noche

Cuatro nuevos participantes subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar a los coaches y asegurar su lugar en la competencia.

Silvia Sanchez

17/03/2026 20:52

¿A qué equipo se irán? Cuatro participantes lo arriesgan todo esta noche
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La emoción no se detiene y esta noche promete ser una de las más intensas en La Gran Batalla - Duelo de Voces.

Cuatro talentos llegarán al escenario dispuestos a dejarlo todo con sus interpretaciones, buscando ganarse un lugar en los equipos y continuar en la competencia.

Voces que lo arriesgan todo

Los protagonistas de la noche serán:

  • Enrique Cuellar

  • Casandra Tello

  • Luis Urgel

  • Natalia Alcazar

Cada uno llegará con una historia, un estilo único y un sueño en común: convencer a los coaches y no quedarse fuera.

Una noche de decisiones

Las emociones estarán al límite. Nervios, expectativa y talento se mezclarán en cada presentación, donde cada nota puede marcar la diferencia.

La cita es esta noche

La invitación está hecha: no te pierdas una nueva entrega de La Gran Batalla - Duelo de Voces a través de Red Uno.

Porque esta noche… alguien dará el paso que puede cambiar su vida.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD