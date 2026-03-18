¿A qué equipo se irán? Cuatro participantes lo arriesgan todo esta noche

Cuatro nuevos participantes subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar a los coaches y asegurar su lugar en la competencia.
17/03/2026 20:52
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La emoción no se detiene y esta noche promete ser una de las más intensas en La Gran Batalla - Duelo de Voces.
Cuatro talentos llegarán al escenario dispuestos a dejarlo todo con sus interpretaciones, buscando ganarse un lugar en los equipos y continuar en la competencia.
Voces que lo arriesgan todo
Los protagonistas de la noche serán:
Enrique Cuellar
Casandra Tello
Luis Urgel
Natalia Alcazar
Cada uno llegará con una historia, un estilo único y un sueño en común: convencer a los coaches y no quedarse fuera.
Una noche de decisiones
Las emociones estarán al límite. Nervios, expectativa y talento se mezclarán en cada presentación, donde cada nota puede marcar la diferencia.
La cita es esta noche
La invitación está hecha: no te pierdas una nueva entrega de La Gran Batalla - Duelo de Voces a través de Red Uno.
Porque esta noche… alguien dará el paso que puede cambiar su vida.
Mira la programación en Red Uno Play
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