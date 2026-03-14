El último participante de la ronda de audiciones en vivo de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Samuel Montero, un joven de 28 años representante de la ciudad de Santa Cruz, quien llegó al escenario dispuesto a cerrar la noche con una actuación memorable.

Para su presentación eligió interpretar “Todo se derrumbó”, del cantante Emmanuel, logrando una actuación que impresionó tanto al público como al jurado, especialmente por el timbre particular de su voz.

Cierre de audiciones con duelo: Luis Urgel mantiene su silla y Samuel Montero se despide

Tras escuchar la interpretación, los jueces decidieron aumentar la tensión del momento.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces, vamos a subir al escenario a Luis Urgel”, anunció la jurado Alenir Echeverría.

Luis Urgel se había presentado esa misma noche, interpretando “Ámame” de Juan Solo, con una actuación emotiva que logró conquistar al público, que incluso comenzó a pedir a gritos un duelo. Finalmente, el joven logró ganar ese enfrentamiento y obtener una silla al inicio del programa.

Cierre de audiciones con duelo: Luis Urgel mantiene su silla y Samuel Montero se despide

Para este nuevo enfrentamiento, los jueces eligieron una canción exigente: “Regresa a mí”, del grupo Il Divo, con la que ambos participantes debían demostrar su capacidad vocal.

Tras dos interpretaciones intensas y cargadas de emoción, el jurado deliberó y tomó una decisión definitiva.

Finalmente, los jueces determinaron devolver la silla a Luis Urgel, quien logró mantenerse dentro de la competencia.

Con este resultado, Samuel Montero tuvo que despedirse del escenario, marcando así el cierre de la ronda de audiciones en vivo de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Las 16 sillas ya tienen dueño, y el lunes arranca la verdadera competencia.

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