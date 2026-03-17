Todos lo querían: Kevin Córdova desata una “guerra” de equipos en Duelo de Voces

Si algo quedó claro en la última presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces, es que cuando aparece una gran voz… nadie quiere quedarse sin ella.

El encargado de provocar ese momento fue Kevin Córdova, cochabambino de 23 años que ya venía dando de qué hablar desde sus audiciones —no solo por su talento, sino también por su parecido con el creador de contenido “Pampeño”.

Una voz que lo tiene todo

Kevin se subió al escenario con “Ven, devórame otra vez” de Lalo Rodríguez… y lo que pasó después fue puro espectáculo.

Afinación, presencia, seguridad y ese “feeling” que no se enseña.

Resultado: todos los equipos lo querían.

“Vení con nosotros”

El primero en lanzarse sin filtro fue el equipo de David Dionich y Jesús Oliva:

“Vení con nosotros… ya tienes arrastre con el público, eres poderoso”, soltó Dionich.

Y no fue el único intento.

“Estás arrasando”

El equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez también fue directo:

“Me encantó tu feeling… estás arrasando, con nosotros puedes pulir todo eso”.

“Te comiste el escenario”

Pero la pelea subió de nivel con Maisa Roca y Franklin Trigo:

“Tienes energía, versatilidad… te comiste el escenario, el público, todo”.

Incluso se habló de algo más grande:

“Se puede levantar como un fenómeno social”, aseguró Trigo.

Nadie se quiso quedar fuera

El último equipo, conformado por Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, tampoco dudó:

“Podemos trabajar todo con tu voz”, dijeron, destacando su versatilidad.

“Una de las mejores voces”

Desde el jurado, la valoración fue igual de contundente:

“Tiene una de las mejores voces… te hace sentir todo”, afirmó Alenir Echeverría.

El momento decisivo

Con todos los equipos peleando por él, llegó el veredicto final.

El encargado de anunciarlo fue Marco Veizaga:

* Kevin Córdova formará parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo

Un participante que ya es protagonista

Kevin no solo cerró la noche… la dominó. Con una voz que conecta, una presencia que atrapa y un talento que promete.

Y si todos lo querían… por algo será.

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