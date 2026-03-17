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La gran batalla

Conócelos: ellos son los 16 participantes de La Gran Batalla – Duelo de Voces

Cada uno de ellos llega con una historia distinta, pero con el mismo objetivo: conquistar al público y demostrar que tienen la voz necesaria para convertirse en la próxima gran estrella.

Silvia Sanchez

16/03/2026 20:38

Conócelos: ellos son los 16 participantes de La Gran Batalla – Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción sube de nivel en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Tras intensas audiciones y momentos llenos de talento, ya están definidos los 16 participantes que continuarán en la competencia y que desde ahora protagonizarán la verdadera batalla musical del programa.

Cada uno de ellos llega con una historia distinta, pero con el mismo objetivo: conquistar al público y demostrar que tienen la voz necesaria para convertirse en la próxima gran estrella.

A partir de esta nueva etapa, los participantes serán acompañados por reconocidos mentores que trabajarán en su técnica vocal, interpretación y presencia escénica para llevar cada presentación a otro nivel.

Conócelos: ellos son los 16 participantes de La Gran Batalla – Duelo de Voces

El camino recién comienza y promete duelos intensos, interpretaciones emocionantes y momentos inolvidables sobre el escenario.

Muy pronto podrás conocer más de cerca a cada uno de los talentos que buscarán destacar en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el programa que reúne a las mejores voces del país.

La invitación está hecha: prepárate para descubrir a los 16 participantes que encenderán el escenario y harán vibrar al público con su talento.

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