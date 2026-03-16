Rodrigo Paz y Lula sostienen reunión bilateral en Brasilia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inició este lunes una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El encuentro forma parte de una agenda oficial entre ambos gobiernos que busca fortalecer la integración económica, energética y comercial entre Bolivia y Brasil.

La llegada de Paz contó con honores de Estado en el Palacio de Planalto, que incluyó una revista a un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

Lula lo saludó con un afectuoso abrazo en lo alto de la rampa que conduce al palacio, desde donde escucharon los himnos de ambos países, y siguieron hacia el despacho del mandatario brasileño para una reunión privada.

Entre los asuntos previstos para la cita, están la cooperación en el área de energía, la integración física, combate a la criminalidad transnacional, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Se prevé que tras la reunión se anuncien una serie de acuerdos orientados a impulsar la cooperación bilateral y facilitar el intercambio comercial entre ambos países.

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