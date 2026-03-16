“Si Bolivia clasifica, me voy a México”: la ilusión del hincha tras la victoria sobre Trinidad y Tobago

La victoria de Bolivia por 3-0 frente a Trinidad y Tobago, dejó un ambiente de alegría y esperanza entre los hinchas que asistieron al estadio Ramón Tahuichi Aguilera. A la salida del escenario deportivo, varios aficionados compartieron sus sensaciones con la Red Uno y destacaron el rendimiento del equipo.

Muchos seguidores coincidieron en que el triunfo permite ilusionarse con lo que viene para la selección.

“Da para ilusionarse, creo que esta base del equipo juega muy bien. Faltaron algunos jugadores, pero el equipo mostró buen nivel”, comentó uno de los hinchas tras el partido.

Otros aficionados también destacaron el talento del plantel y el esfuerzo mostrado en la cancha.

“Realmente es un equipo de primera, con jugadores con mucho talento. Hay mucha esperanza, la fe es lo último que se pierde”, expresó otra seguidora con evidente emoción.

El optimismo incluso llevó a algunos a pensar en la posibilidad de acompañar a la selección si logra el objetivo mayor.

“Estamos con el corazón optimista, pensamos que vamos a clasificar al Mundial. Si Bolivia clasifica me voy a México”, aseguró un aficionado, mientras otro añadió que incluso ya sueña con viajar para seguir a la Verde.

Aunque algunos hinchas esperaban una goleada más amplia, la mayoría coincidió en que el 3-0 es un resultado que fortalece la confianza del equipo.

“Se esperaba más goles, pero este resultado nos da más ganas para el repechaje”, señalaron, convencidos de que el sueño mundialista sigue vivo.

Bolivia venció 3-0 a los caribeños con goles de Luis Haquín a los 23 minutos, Juan Godoy a los 38 y Fernando Nava a los 51 del partido. Tras el encuentro, la selección se instaló en su hotel y a las 02:00 de la madrugada partió rumbo a Panamá para luego hacer escala en Monterrey.

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