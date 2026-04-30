Entre lágrimas, Cirilo implora atención médica; no lo atienden y tiene líquido en los pulmones

Entre lágrimas y con visibles dificultades para respirar, Cirilo Rodríguez, de 31 años, llegó la madrugada de este jueves al Hospital San Juan de Dios en busca de atención médica urgente. El hombre, que padece acumulación de líquido en los pulmones, asegura que recorrió varios centros hospitalarios sin lograr ser internado debido a la falta de espacio.

Cirilo relató que arribó cerca de las 4:00 de la mañana desde el municipio de San Julián, luego de buscar ayuda en diferentes hospitales. Según su testimonio, incluso acudió al Hospital Francés, donde tampoco pudo ser atendido.

“No hay campo, está saturado, a otro lado llévelo”, contó entre sollozos al recordar la respuesta que recibió.

El paciente explicó que su estado de salud empeoró con el paso de los días y que actualmente presenta dolor intenso, dificultad para hablar y fatiga constante.

“Ya me agito, ya no puedo respirar. Me duele grave, no puedo ni hablar”, expresó.

Rodríguez también señaló que trabajaba en un lavadero, donde según cree comenzó a deteriorarse su salud tras no haberse cuidado adecuadamente. Desde entonces, quedó imposibilitado de trabajar y su esposa se convirtió en el único sustento económico del hogar.

“Tengo dos hijos. Mi señora es la única que me está sustentando”, lamentó.

Con parte del cuerpo hinchado y sin recursos para costear tratamiento, Cirilo aseguró que su mayor deseo es recuperarse por su familia.

“Quiero recuperar. Por mi hijo, por mi familia. Volver también a trabajar”, dijo.

Sus familiares pidieron solidaridad de la población cruceña para ayudar con gastos médicos y atención urgente. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 777 23 878.

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