Felcn interviene colegio en El Palmar y encuentra droga en poder de estudiante de secundaria

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico intervino una unidad educativa ubicada en la zona de El Palmar, donde halló sustancias controladas en posesión de una estudiante de primero de secundaria.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Dimar Caprirolo, el caso fue conocido alrededor de las 15:40, por lo que personal policial acudió de inmediato al establecimiento educativo.

Durante la requisa, los efectivos encontraron tres bolsitas tipo Ziploc con una sustancia que, tras la prueba de campo, dio positivo para cocaína. El peso secuestrado fue mínimo, aunque igualmente quedó bajo custodia por instrucción fiscal.

La autoridad señaló que se inició una investigación para establecer quién vendía y quién entregó la sustancia a la menor.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancia que asumió la protección de la adolescente. En las próximas horas será presentada ante un juez especializado en materia de menores.

De acuerdo con las primeras declaraciones, la estudiante indicó que desconocía el origen de la droga y afirmó que otras personas habrían colocado las bolsitas entre sus pertenencias.

Caprirolo advirtió que cada vez se registran más casos de menores involucrados en hechos vinculados al microtráfico, siendo utilizados para la distribución de sustancias como marihuana, cocaína y Tusi.

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