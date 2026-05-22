Liberan a estudiante de 15 años hallado con droga en un colegio del Plan 3000

Un adolescente de 15 años fue encontrado con sustancias controladas al interior de su mochila en una unidad educativa ubicada en la zona del Plan 3000. El hecho fue reportado por personal del establecimiento educativo, que activó los protocolos correspondientes y dio parte a las autoridades competentes.

Tras la denuncia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) acudieron al lugar para intervenir en el caso y realizar el acompañamiento respectivo, considerando que el menor es imputable por su edad.

“Se recepcionó una denuncia de la Unidad Educativa 12 de Diciembre, toda vez que un adolescente de 15 años había sido encontrado con sustancias controladas en su mochila”, señaló la jefa de Género de la Defensoría de la Niñez, Pura Cuéllar.

Durante la revisión efectuada por las autoridades se constató que el gramaje de las sustancias halladas era mínimo. Ante esta situación, la Defensoría determinó aplicar medidas socioeducativas y convocó a los padres del adolescente para asumir responsabilidades en el proceso de seguimiento.

“Se firmó un acta de compromiso y responsabilidades de los padres para hacer el respectivo seguimiento posterior a la situación y la conducta del adolescente”, afirmó Cuéllar.

La autoridad indicó que se elaborarán informes psicológicos y sociales, además de un monitoreo posterior para evaluar la conducta del adolescente y verificar el cumplimiento de las medidas establecidas.

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