Informe preliminar del mototaxista revela que se encuentra en estado crítico

El único sobreviviente del fatal accidente en Santa Fe de Yapacaní ingresó de emergencia a la unidad de cuidados críticos debido a la gravedad de sus lesiones.

"El paciente está con un diagnóstico muy reservado, está en estado crítico, lo estamos pasando a terapia intensiva, está entubado, vamos a hacer los exámenes complementarios", informaron los especialistas médicos que lo asisten.

Contexto de la tragedia vial

El paciente resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). En el mismo hecho de tránsito, una madre y su hija menor de edad perdieron la vida de forma instantánea.

El deterioro de la salud del motociclista coincide con un escenario de alta tensión en el municipio, donde los pobladores exigen justicia inmediata. Se teme que el desenlace fatal agrave las protestas que ya provocaron la quema de patrullas y la presunta toma del Cuartel de Umopar.

Mira la programación en Red Uno Play