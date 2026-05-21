Ernesto Justiniano se pronuncia sobre la situación en Santa Fe de Yapacaní

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, lamentó profundamente el deceso de la madre y su hija en Santa Fe de Yapacaní.

“Acompañamos con respeto el dolor de las familias, además que hemos instruido al Ministerio Público y Tránsito que se esclarezca lo ocurrido para establecer correctamente lo que corresponda por ley”, afirmó la autoridad.

Garantía de justicia y legalidad

El representante gubernamental enfatizó de forma tajante que las investigaciones del siniestro provocado por agentes antidroga no encubrirán a ningún funcionario. “Decirles con claridad, nadie está por encima de la ley, se actuará como corresponda en este caso”, aseveró de manera pública.

Ante la toma del cuartel de la FELCN y los vehículos incinerados, el Ejecutivo activó de emergencia los canales políticos en la región. “También estamos coordinando con las autoridades locales para que se eviten más hechos de violencia”, explicó Justiniano sobre la situación de seguridad.

Llamado a la calma comunitaria

La vocería estatal concluyó su pronunciamiento exigiendo un cese inmediato a las protestas violentas de los comunarios para preservar la paz. “Actuemos en este momento con serenidad, acompañemos el dolor de las familias, nuestros sentidos pésames para todos ellos”, finalizó el viceministro.