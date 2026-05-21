Salud confirma el deceso de un paciente de 12 años en ambulancia que fue desviada por los bloqueos

Una jornada trágica se registró este jueves 21 de mayo en las carreteras del país. El Ministerio de Salud y Deportes emitió un comunicado oficial de urgencia confirmando el fallecimiento de un menor de 12 años, cuya vida se apagó luego de que la ambulancia que lo transportaba no pudiera sortear los bloqueos de caminos que impiden el libre tránsito en la región.

El informe detalla que el paciente se encontraba en estado crítico y era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera del municipio de Llallagua con destino a la ciudad de Potosí, donde debía recibir atención médica especializada.

Sin embargo, debido a los puntos de bloqueo instalados en la ruta, el personal médico se vio obligado a cambiar drásticamente el rumbo del vehículo de emergencia y dirigirse hacia la ciudad de Oruro en un intento desesperado por salvarle la vida. Lamentablemente, el niño no resistió el prolongado viaje y falleció en el trayecto.

Consternación y pedido de un corredor humanitario

La cartera de Estado manifestó su profundo pesar ante este desenlace y extendió sus condolencias tanto a los familiares de la víctima como a los habitantes de la comunidad de Pocoata, lugar de origen del menor.

"La vida está por encima de todo conflicto", enfatiza el pronunciamiento oficial de las autoridades sanitarias.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo latente para otros pacientes en estado crítico, el Ministerio de Salud hizo un llamado vehemente a los sectores movilizados para que se respete estrictamente el paso de las ambulancias y el trabajo de las brigadas médicas. Asimismo, las autoridades clamaron de forma urgente por la habilitación de un corredor humanitario en los puntos de conflicto que garantice que ninguna otra vida se ponga en riesgo por la falta de atención médica oportuna.

Comunicado del Ministerio de Salud.

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