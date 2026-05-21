Lecheros transforman su producción en quesillo para salvar su inversión ante los bloqueos

Los bloqueos de carreteras que paralizan el libre tránsito en el país continúan sumando sectores afectados. Esta vez, los productores lecheros de la zona de Pucara Grande se declararon en estado de emergencia debido a las millonarias pérdidas económicas que enfrentan al no poder comercializar su producción habitual hacia los mercados del occidente y el oriente boliviano.

La empresa PIL Andina notificó una reducción drástica en el acopio diario, limitándose a recoger únicamente el 60% de la leche. Esta medida responde a la imposibilidad de trasladar los productos procesados hacia departamentos clave como La Paz y Santa Cruz. Como resultado directo de esta saturación logística, tanto la industria como los pequeños productores están asumiendo pérdidas devastadoras.

Testimonio desde el sector: "Estamos viviendo de nuestras reservas"

Para los productores, el recorte del 40% en el acopio diario representa un golpe directo a su economía familiar. Juan Aquino, productor lechero de Pucara Grande, reflejó la dura realidad que atraviesa el sector.

"Yo entregaba 240 litros y ahora prácticamente me quedo con 100 y algo más de litros en el establo. Hoy, por lo menos, me están sobrando 120 litros de leche. Es un perjuicio grande porque nosotros invertimos en alimentación para el ganado e incluso en mano de obra. Para colmo, por los bloqueos no nos está llegando alimento y estamos subsistiendo con nuestras reservas nomás", contó.

De la crisis al ingenio: Queso, quesillo y yogur a precio de remate

Ante la imposibilidad de almacenar la leche fresca por mucho tiempo, las familias productoras han comenzado a transformar el excedente de forma artesanal para evitar que se pudra.

Producción actual: Elaboración inmediata de quesillo con el remanente del día.

Planes de contingencia: Si las restricciones continúan, procesarán la leche en queso de molde y yogur.

Estrategia de venta: Saldrán a los mercados locales a rematar los productos a precios muy económicos con el único fin de recuperar al menos el capital invertido en los insumos.

Sin embargo, el panorama a corto plazo es desalentador. Al haber una sobreoferta de derivados lácteos en los mercados locales por parte de una gran cantidad de productores que harán lo mismo, los precios caerán drásticamente, impidiendo que alcancen las ganancias esperadas para mantener sus establos y ganado.

Un clamor generalizado: "Bolivia es de todos"

Los productores movilizados hicieron un llamado urgente a los actores en conflicto para frenar la asfixia económica que sufre el aparato productivo nacional.

"Pedimos que se sienten a dialogar. Es lo que le pediría al Gobierno y a las personas que están bloqueando. Que pongan un cuarto intermedio a estas acciones y que dejen el libre tránsito por todo el territorio boliviano. Todos tenemos derecho a caminar por toda Bolivia. Bolivia es de todos, no es de uno nomás", concluyó don Juan Aquino.

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