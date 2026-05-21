Adolescente quemada por su expareja recibe atención médica y psicológica en Cochabamba

Una adolescente de 16 años resultó con quemaduras de tercer grado luego de ser agredida presuntamente por su pareja, también menor de edad, quien le habría rociado gasolina y posteriormente le prendió fuego en un hecho registrado en la zona sur de Cochabamba.

La Jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía, María René Morales, informó que el caso fue atendido de manera inmediata tras la denuncia, activándose el protocolo de protección, asistencia legal y atención psicosocial para la víctima.

La adolescente recibió atención médica especializada y acompañamiento psicológico, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición de las instancias correspondientes. La autoridad confirmó que el menor será remitido por un periodo de cuatro años al Centro de Reintegración “Cometa”, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con el reporte institucional, ambos involucrados mantenían una relación de enamoramiento que habría concluido previamente al hecho. Sin embargo, se investiga que existían antecedentes de conductas de control y violencia dentro de la relación.

Morales señaló que, según la evaluación preliminar, el hecho estaría vinculado a la negativa del agresor de aceptar la ruptura, lo que derivó en la agresión violenta contra la víctima.

La Defensoría advirtió que este caso refleja una escalada de violencia en relaciones entre adolescentes, caracterizada inicialmente por control, celos y aislamiento, que puede derivar en agresiones físicas de alta gravedad.

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