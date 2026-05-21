Tras operativos, Gobierno confirma que la vía Cochabamba–La Paz está habilitada

En una entrevista en Radio Panamericana, el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, informó que los operativos de desbloqueo y la habilitación de corredores humanitarios comienzan a normalizar el tránsito y el abastecimiento en diferentes regiones del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

La autoridad de Estado subrayó que uno de los hechos más relevantes fue la acción de los propios vecinos de la ciudad de El Alto, quienes decidieron levantar varios puntos de bloqueo. “Ciudadanos alteños, cansados del abuso a los cuales están siendo sometidos por gente que no es de El Alto, que están dañando la ciudad, que les está privando de alimentos, que les está privando de transporte, han empezado a levantar los bloqueos ellos en El Alto”, señaló.

Del mismo modo, aseveró que la Policía Boliviana logró habilitar el tramo carretero entre Cochabamba y La Paz. “La Policía ha iniciado un proceso de desbloqueo en el trayecto de Cochabamba hacia La Paz, lo que nos está posibilitando que ese tramo carretero ya esté habilitado”, manifestó.

Oviedo también informó que más de 60 cisternas partieron hacia La Paz para garantizar el suministro de combustible. “Han salido algo más de sesenta cisternas con destino a la ciudad de La Paz, con lo que estaríamos resolviendo el tema de la venta de gasolina y diésel en nuestra ciudad”, indicó.

Foto: Ministro de Gobierno, Marco Oviedo. Ministerio de Gobierno.

El ministro aseguró que el Gobierno Nacional continuará priorizando el diálogo y la protección de la población mediante corredores humanitarios coordinados con diferentes instituciones.

“Nos hemos reunido con varias instituciones, la Iglesia Católica, Derechos Humanos y otras instituciones como la Cruz Roja, para que puedan abrir corredores, induciendo a los que están bloqueando las carreteras, para que llegue alimento para el pueblo”, explicó.

Finalmente, reafirmó que las acciones de desbloqueo se ejecutan de manera coordinada y evitando enfrentamientos. “Hemos evitado tener enfrentamientos, hemos evitado que haya víctimas”, sentenció.

Fuente: Ministerio de Gobierno.

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