Bloqueos agravan crisis hospitalaria en La Paz y afectan atención médica

La crisis sanitaria en el departamento de La Paz se agrava por la falta de oxígeno medicinal, alimentos e insumos médicos en hospitales públicos. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, alertó de que el Hospital del Niño contaba apenas con una hora de reserva de oxígeno, situación que calificó como “insostenible”.

El dirigente médico explicó que la falta de abastecimiento golpea directamente a niños, adultos mayores y pacientes internados. Ante la emergencia, el Colegio Médico comenzó gestiones para trasladar oxígeno entre distintos centros hospitalarios.

“Nosotros como Colegio Médico vamos a ver la dotación de oxígeno, el préstamo entre instituciones”, indicó Larrea, quien aseguró que se busca coordinar un sistema de apoyo temporal entre hospitales cercanos.

Explicó que además del oxígeno, la crisis afecta el abastecimiento de medicamentos y alimentos. Incluso, aseguró que se realizan gestiones para conseguir alimentos básicos destinados a pacientes hospitalizados.

El derecho a la salud

En medio de la emergencia, el Colegio Médico anunció que impulsará denuncias internacionales por la afectación al derecho a la salud.

“Esta conferencia de prensa ha salido internacionalmente. Hemos enviado toda la comunicación a la Asociación Médica Mundial y a la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe”, informó.

El representante médico cuestionó el impacto humano de los bloqueos y pidió habilitar corredores humanitarios para garantizar atención médica.

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