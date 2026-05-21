Cochabamba: arrestan a movilizados en los cerros tras operativo policial en la ruta al occidente

Al menos tres personas fueron arrestadas este jueves durante el operativo policial realizado en los cerros cercanos a la carretera al occidente del país, en la ruta hacia Parotani, donde previamente se registraron bloqueos y detonaciones de dinamita en el departamento de Cochabamba.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales con fines investigativos, mientras continúan los operativos de control y resguardo en la zona.

Uno de los detenidos afirmó ser albañil y vecino de Quillacollo. Según declaró, llegó al sector para recuperar un terreno que presuntamente intentan quitarle. “Estaba arribita echado sin hacer nada”, manifestó ante los medios, además de señalar que entregó su cédula de identidad a los policías para verificar sus datos. El resto de los arrestados evitó brindar declaraciones.

Durante la intervención, efectivos policiales ascendieron a los cerros para dispersar a los movilizados que permanecían en el lugar. Para recuperar el control de la zona, los uniformados utilizaron agentes químicos.

El operativo se desarrolló luego de que grupos movilizados reinstalaran puntos de bloqueo en la carretera al occidente. De acuerdo con reportes preliminares, en la jornada anterior se detonaron dinamitas en los cerros, provocando el desprendimiento de rocas y dejando la vía intransitable.

La Policía informó que la carretera fue completamente despejada tras retirar piedras, ramas, llantas quemadas y otros objetos instalados sobre la vía. Actualmente, los vehículos circulan con normalidad y se mantienen puntos de vigilancia para evitar nuevos bloqueos.

El despliegue policial avanzó hasta el kilómetro 35 de la ruta al occidente, mientras contingentes permanecen en sectores estratégicos como el puente Parotani y el kilómetro 32 para garantizar la transitabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play