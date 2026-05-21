Adepcoca ordena levantar bloqueos en Coroico y anuncia sanciones contra quienes desacaten

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) instruyó el levantamiento inmediato y definitivo de los puntos de bloqueo instalados en sectores vinculados a la Regional de Coroico y advirtió con sanciones administrativas y orgánicas contra quienes desacaten las decisiones asumidas por la organización.

A través del Instructivo N.º 09/2026, emitido por el Directorio de Adepcoca Departamental y dirigido a la Regional de Coroico, la institución recordó que en la Magna Asamblea General Extraordinaria realizada el 18 de mayo se determinó por unanimidad no participar ni respaldar las medidas de presión.

Foto: Comunicado oficial. Adepcoca

Adepcoca argumentó que los cierres de caminos afectan directamente la economía de las familias productoras y el sustento diario de los socios cocaleros.

“El socio productor de las tres provincias vive del día a día y con el cierre de caminos solo se castiga el bolsillo y la economía de nuestras propias familias”, añade el instructivo.

Foto: Comunicado oficial. Adepcoca

La organización instruyó levantar los bloqueos en los sectores de Bajo Santa Rosa, Villa Copacabana, Santa Rosa de Choro, San Felipe, Alto Choro, Kalavatea, Puente Armas, Challa y Quenallata.

Sanciones por incumplimiento

Como primera medida, Adepcoca determinó la paralización total de trámites para las comunidades observadas. Entre las sanciones se incluyen la suspensión de avales administrativos, renovación y reposición de carnets de productor, además de la congelación de gestiones administrativas y comerciales.

Asimismo, el directorio anunció la instalación inmediata de mesas de trabajo para socializar las decisiones asumidas y garantizar el cese definitivo de las medidas de presión.

En una segunda resolución, Adepcoca ratificó y endureció sanciones contra dirigentes o representantes que incumplan las disposiciones internas.

“La sanción preexistente de un año de inhabilitación para presentar candidatos o representantes no se levanta”, señala el comunicado.

El documento agrega que debido a la reincidencia y al desacato, las sanciones podrían ampliarse y aplicarse “de manera rigurosa” por vulnerar la unidad institucional.

Las resoluciones fueron emitidas en la ciudad de La Paz el 20 de mayo de 2026 y llevan la firma del Directorio de Adepcoca Departamental.

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