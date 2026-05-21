¡Hay "Sandro" para rato! Reaparece el "ángel de las calles" en Cochabamba y desmiente su trágica muerte

Las redes sociales en Cochabamba vivieron una jornada de auténtica conmoción y movilización tras la viralización de un rumor que aseguraba el trágico fallecimiento de José David Cadima, el popular y entrañable "Sandro de las calles". Sin embargo, para alivio de miles de ciudadanos en la zona norte y todo el municipio, el propio protagonista reapareció públicamente, sano y salvo, para poner fin a la falsa alarma.

El impacto de la noticia falsa fue tal que la comunidad cochabambina se activó de inmediato: en plataformas digitales circularon mensajes de condolencias, se iniciaron campañas de recaudación de fondos para una "cristiana sepultura" e, increíblemente, algunos ciudadanos ya le habían gestionado un nicho en el Cementerio General.

Tras ser localizado por la prensa local, Sandro —bautizado así por su icónica costumbre de cantar los temas del astro argentino Sandro de América— se mostró lúcido, carismático y visiblemente agradecido por las muestras de afecto, aunque dejó una firme advertencia a la población:

"A la gente, por favor, no se preocupen, no hagan caso a las redes sociales porque es por sacar dinero a la gente. A mí me gusta ser pobre, de mi corazón no me gusta ser rico. No crean, por favor. Yo sigo vivo con ustedes".

Un protector urbano muy querido por los vecinos

Sandro no es un habitante de calle convencional. A lo largo de los años, el carismático personaje se ha transformado en una especie de "escudo humano" desinteresado en las zonas donde la inseguridad acecha. Los vecinos de la zona norte lo respetan porque, lejos de ser una amenaza, se dedica a cuidar a los transeúntes y frustrar asaltos.

"Ustedes del pueblo todos me quieren porque mucho les defiendo. Soy el único que defiende a la gente", afirmó orgulloso ante las cámaras, explicando su particular método de protección: "Yo siempre me atajo de los maleantes... le digo a la persona 'yo le voy a pegar (al delincuente) y vos te escapas', así me tengo que defender".

"A mí no me gusta ser malo. Siempre ayudo a la gente, siempre estoy con la gente".

El "Ángel de las calles" en sus propias palabras:

El crudo invierno: una frazada en lugar de un nicho

Aliviados por constatar que sigue con vida, muchos ciudadanos lamentaron que personas malintencionadas usaran el nombre de Sandro para intentar cometer estafas virtuales con el pretexto de su entierro.

Ante esta situación, y de cara a las bajas temperaturas que azotan a la ciudad, el "Sandro cochabambino" aprovechó las pantallas para pedir apoyo real y directo, lejos de las redes sociales.

"Vivo en la calle, duermo en la calle, no tengo con qué taparme. Por favor, regálenme más bien una frazada para que me tape en este invierno. Gracias y que Dios los cuide", concluyó el guardián de las calles, reafirmando que sigue en pie y listo para continuar cuidando a los suyos.

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