“Recibió un mensaje de una menor”: Investigan el último mensaje que recibió el delivery asesinado

La investigación del asesinato del repartidor de 22 años dio mayores detalles tras descubrirse una conversación en su teléfono secuestrado. Los tíos del joven denunciaron públicamente que una menor de edad citó a la víctima mediante una ubicación GPS engañosa para supuestamente compartir bebidas alcohólicas.

El desgarrador testimonio sobre los últimos minutos

"Él va y cuando llega, no es donde estaba ella; esperó unos 15 minutos para que le vuelva a escribir, sale a la calle donde le dispararon, caminó un poco, ahí llegaron los de la moto y le disparan", relató el tío del fallecido.

Asimismo, denunció que la mujer envió textos preguntando si le habían disparado debido a que escuchó las detonaciones en la zona.

Por su parte, la tía del joven manifestó su profundo dolor asegurando que su sobrino nunca estuvo involucrado en “malos pasos” y se encontraba a punto de defender su tesis. "Era un niño bueno, educado; creo que su error fue involucrarse con gente así", lamentó consternada.

Compañeros de trabajo exigen seguridad en las calles

En horas de la noche, un masivo grupo de repartidores se concentró en las afueras de la Felcc de Montero para protestar por la vulnerabilidad que sufren diariamente.

"Pedimos que se haga justicia, era una buena persona, muy trabajador y amiguero; todos los días hay robos y hacen falta más patrullajes", reclamó uno de sus colegas.

Mientras la familia apunta a los mensajes de texto como clave del crimen, el departamento de inteligencia DACI mantuvo movilizados sus operativos de rastrillaje esta tarde en la zona norte. Las autoridades ya resguardan la motocicleta recuperada a 10 kilómetros del centro urbano y analizan las cámaras de vigilancia para capturar a los autores materiales.

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