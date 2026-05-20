Familia de imputados por brutal agresión a policías alegan inocencia

Aseguran que los dos acusados de agredir a un policía y participar en saqueos en una estación del teleférico solo estaban “de pasada” y piden que se identifique a los verdaderos responsables.
20/05/2026 14:56
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El Ministerio Público imputó por tentativa de asesinato y robo agravado a dos hombres aprehendidos, acusados de participar en agresiones contra un efectivo policial y en los destrozos registrados en la estación de la Línea Celeste de Mi Teleférico.
La Fiscalía informó que ambos sindicados guardaron silencio durante su declaración y anunció que solicitará seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro mientras continúan las investigaciones.
Además, la Policía y el Ministerio Público señalaron que se realizan operativos y análisis técnico-científico, incluyendo revisión de cámaras de seguridad y material audiovisual difundido por medios de comunicación, para identificar a más personas involucradas en los ataques y saqueos.
Familiares afirman que "sólo estaban de pasada"
Sin embargo, familiares de los imputados rechazaron las acusaciones y afirmaron que los dos hombres no participaron en los hechos violentos.
“Mi hermano tiene hijos, trabaja, es peluquero. Ellos estaban de pasada y por la gasificación fueron aprehendidos”, señaló una familiar.
Otra allegada aseguró que ambos son barberos y que se encontraban en el lugar únicamente porque habían salido de compras y se toparon con los disturbios.
Los familiares pidieron que las autoridades identifiquen a los verdaderos responsables y aseguraron que las personas aprehendidas no aparecen con la misma vestimenta ni en los registros de los enfrentamientos difundidos públicamente.
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