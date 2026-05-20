Sin controles en Bulo Bulo: Policía advierte riesgos por repliegue de Umopar

El repliegue de efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) del retén antidrogas de Bulo Bulo dejó sin controles policiales uno de los principales puntos de fiscalización en la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz, situación que según, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), favorece directamente el traslado de personas vinculadas al narcotráfico.

El director departamental de la Felcn en Santa Cruz, Dimar Caprirolo Camacho, advirtió que la salida de los uniformados genera un escenario de “vía libre” para actividades ilícitas debido a la ausencia total de controles en carretera.

“Afecta de gran manera porque se incrementa y se facilita el traslado; y se evita el control de las personas dedicadas al ilícito del narcotráfico. Es decir, que tienen vía libre porque no hay control por el repliegue de los policías”, declaró Caprirolo.

La autoridad policial confirmó que actualmente el retén no cuenta con presencia policial luego de que grupos movilizados tomaran el punto de control, obligando a los efectivos de Umopar a abandonar el lugar para evitar enfrentamientos.

“No se encuentra con personal policial”, afirmó.

Caprirolo explicó que el puesto era utilizado para controles permanentes a buses, vehículos particulares, cargas, equipajes y ciudadanos extranjeros que transitaban entre ambos departamentos.

“El impacto es facilitar el traslado, no hay ningún tipo de control policial. Entonces facilitan a las personas que se dedican a este ilícito a poder movilizarse sin ningún problema”, sostuvo.

Detalló que en el retén se realizaban inspecciones rutinarias a flotas interdepartamentales y motorizados sospechosos, operativos que permitían detectar movimientos relacionados con el tráfico de drogas.

“El control se hace a las cargas, se hace a las personas, se hace también a extranjeros que ingresan o salen del lugar. A las flotas, con sus cargas y equipajes. Constantemente se realizan los controles con resultados óptimos”, señaló.

El repliegue policial ocurrió en medio de las movilizaciones impulsadas por sectores afines a Evo Morales en el Trópico de Cochabamba. Reportes preliminares indican que grupos de cocaleros ocuparon el retén antidrogas de Castillo, en Villa Tunari, y obligaron a los uniformados a retirarse de la zona.

Además, se registran bloqueos en sectores de San Julián, Yapacaní, puente Ichilo, Epizana y Bulo Bulo, puntos que conectan Santa Cruz y Cochabamba.

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