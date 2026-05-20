Un joven de 22 años fue asesinado la madrugada de este miércoles en el barrio Primavera del municipio de Montero, luego de ser atacado por delincuentes que le robaron su motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría opuesto resistencia al asalto, lo que provocó que los agresores le dispararan en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

Personal de la Felcc llegó hasta la zona para realizar el levantamiento legal del cuerpo y proceder con los peritajes correspondientes. Los investigadores también recolectaron vainas de arma de fuego en la escena del crimen.

Según el reporte, la víctima habría sido contactada previamente para un encuentro social por unos amigos, pero al llegar no logró ubicar el domicilio y permaneció en la zona, momento en el que fue atacada por los agresores.

“El informe preliminar indica que se ha registrado un hecho de sangre bajo el tipo penal de asesinato. Las causas serían el robo de la motocicleta. La víctima habría sido interceptada por los autores luego de esperar cerca de 20 minutos en el lugar para poder llegar a una ubicación”, señaló el director de la Felcc de Montero, Omar Angulo, a tiempo de confirmar que la víctima trabajaba como delivery.

Según testimonios de vecinos, el joven habría sido seguido por los atacantes hasta el lugar donde finalmente fue interceptado.

“Acá en el barrio es una pena lo que pasó anoche. No conocemos a la persona, no sé desde dónde lo habrán perseguido. Le dieron en la pierna y luego lo dispararon a matar”, relató un vecino consternado.

El crimen ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes exigen mayor presencia policial y acciones de seguridad por parte de las autoridades para evitar nuevos hechos violentos en la zona.

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