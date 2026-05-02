La mañana de este sábado 2 de mayo se registró un violento hecho de sangre en la zona del Canal Isuto, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida tras un ataque armado perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cerca de las 6:00, cuando las víctimas llegaban hasta un local del sector. En ese momento, los agresores interceptaron a ambas personas y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Testigos relataron que se escucharon más de seis disparos, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

Una de las víctimas falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la segunda persona fue auxiliada y trasladada de emergencia a una clínica privada, donde recibe atención médica.

Tras cometer el crimen, los atacantes escaparon a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Efectivos policiales llegaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se realiza la revisión de cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.

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