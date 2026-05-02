¡Tome previsiones! Así estará el clima este sábado en las ciudades capitales de Bolivia

Charles Muñoz Flores

02/05/2026 8:47

Revise el pronóstico: lluvias, sol y frío marcarán la jornada en capitales del país. FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que este sábado 2 de mayo estará marcado por condiciones climáticas inestables en gran parte del país, con presencia de lluvias y tormentas eléctricas de distinta intensidad según la región.

En el occidente

La Paz registrará temperaturas entre 6°C y 20°C, con una mañana soleada y lluvias durante la tarde. El Alto tendrá un comportamiento similar, con mínimas de 1°C y máximas de 15°C. En Oruro se prevén temperaturas entre 2°C y 21°C, mientras que Potosí podría presentar precipitaciones durante la noche.

En los valles

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas aisladas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 9°C y 27°C. Sucre registrará alta probabilidad de lluvias vespertinas, con mínimas de 11°C y máximas de 22°C. Por su parte, Tarija tendrá lluvias constantes durante la tarde y la noche, con temperaturas entre 8°C y 25°C.

En el oriente  boliviano

Cobija presentará lluvias por la tarde, con temperaturas de 22°C a 33°C. Trinidad tendrá tormentas eléctricas nocturnas y precipitaciones vespertinas, con mínimas de 23°C y máximas de 32°C.

Mientras tanto, Santa Cruz de la Sierra experimentará lluvias durante la tarde en algunos sectores de la ciudad, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 28°C.

