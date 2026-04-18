El clima en Bolivia experimentará un cambio significativo este fin de semana, con variaciones notorias entre regiones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este sábado una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

Mientras algunas regiones tendrán cielos despejados y temperaturas agradables, otras enfrentarán precipitaciones y descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios bruscos del tiempo.

Occidente

En La Paz se prevén temperaturas entre 6°C y 21°C, sin probabilidad de lluvias durante el día ni la noche.

El Alto tendrá un comportamiento similar, con mínimas de -1°C y máximas de 15°C, con sol durante el día y nubosidad en la noche.

En Oruro se anuncian tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas entre 2°C y 22°C.

Por su parte, Potosí presentará una mañana soleada, cielos nublados por la noche y probables precipitaciones nocturnas, con temperaturas entre -1°C y 20°C.

Valles

En Cochabamba habrá cielos soleados durante el día y nubosidad por la noche, con temperaturas entre 12°C y 30°C.

Sucre registrará una jornada mayormente soleada, con una mínima de 13°C y una máxima de 27°C.

Mientras que Tarija tendrá tormentas, lluvias y temperaturas que oscilarán entre 14°C y 27°C.

Reporte Senamhi.

Oriente

En Santa Cruz de la Sierra se espera una jornada con sol durante el día y cielos nublados por la noche, con temperaturas entre 20°C y 30°C.

Trinidad presentará tormentas eléctricas por la tarde, con mínimas de 21°C y máximas de 31°C.

Finalmente, Cobija registrará tormentas eléctricas por la mañana y lluvias en la tarde, con temperaturas entre 22°C y 30°C.

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