Dólar paralelo se mueve en centavos: cuánto cuesta comprar y vender este 18 de abril en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este sábado 18 de abril una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que monitorean el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,48 para la compra y Bs 9,48 para la venta, lo que representa un ligero ajuste respecto a la jornada anterior. El viernes, esta misma plataforma reportaba valores de Bs 9,46 para la compra y Bs 9,47 para la venta, evidenciando un incremento marginal.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, ubica el dólar en Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta. En su registro del cierre del viernes, señalaba Bs 9,49 para la compra y Bs 9,48 para la venta, lo que refleja una leve disminución en el precio de venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,43 para la compra y Bs 9,63 para la venta, sirviendo como referencia dentro del sistema financiero regulado.

Detalle comparativo actualizado

Compra (paralelo vs BCB):

El dólar paralelo se ubica entre Bs 0,05 y Bs 0,07 por encima del tipo de cambio oficial (9,48–9,50 frente a 9,43).

Venta (paralelo vs BCB):

El dólar paralelo se encuentra entre Bs 0,15 y Bs 0,16 por debajo del valor referencial del BCB (9,47–9,48 frente a 9,63).

Este ajuste corrige la relación entre ambos mercados, mostrando que actualmente el dólar paralelo está ligeramente más caro en la compra, pero más barato en la venta en comparación con el sistema oficial.

El comportamiento observado refleja una relativa estabilidad en la cotización, con fluctuaciones de apenas centavos entre jornadas y entre distintas plataformas. A pesar de operar fuera del sistema financiero regulado, el mercado paralelo continúa siendo un referente para ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares en el país.

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