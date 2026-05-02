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Policial

Balacera en boliche del Canal Isuto deja un muerto y un herido en Santa Cruz

El hecho se registró la madrugada de este sábado en la zona del cuarto anillo y Canal Isuto. La Policía activó operativos mientras se espera un informe oficial.

Charles Muñoz Flores

02/05/2026 8:03

Policía investiga balacera en boliche del Canal Isuto con saldo de un muerto. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Una balacera registrada en las primeras horas de este sábado en inmediaciones del cuarto anillo de la avenida Canal Isuto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió en un boliche de la zona, donde por circunstancias aún no esclarecidas se produjeron varios disparos que generaron pánico entre los presentes.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron hasta el lugar para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones. Asimismo, se aguardaba la presencia de personal de la División de Homicidios de la Felcc para realizar el levantamiento legal del cadáver y su posterior traslado a la morgue judicial.

La víctima fatal será sometida a una autopsia médico-legal, procedimiento que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.

Hasta el momento no se reportaron personas aprehendidas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

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