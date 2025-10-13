El conductor de trufi, Néstor Cruz Zamorano, de 60 años, quien estaba reportado como desaparecido desde hace aproximadamente dos semanas, fue encontrado sin vida en Tiraque (Cochabamba), con claros signos de violencia. Su vehículo, un minibús blanco, continúa desaparecido.

Según imágenes obtenidas de cámaras de seguridad en un surtidor de Chimoré, el trufi fue visto por última vez mientras dos personas, un hombre y una mujer, cargaban combustible en el vehículo. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables y localizar el minibús.

Cruz Zamorano había salido de su domicilio en la zona de Montecato, Vinto, y desde entonces su familia y compañeros habían iniciado su búsqueda, temiendo lo peor. El cuerpo fue hallado el pasado viernes bajo un puente, confirmando la tragedia que conmociona al transporte local.

La familia de la víctima exige justicia y que se esclarezca la desaparición del vehículo, mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

